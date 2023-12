Stiri pe aceeasi tema

- Daca aveți nevoie de serviciile unui detectiv particular ar fi bine sa știți in ce fel va poate ajuta și cam ce tarife se practica in piața din Romania. Ziarul Puterea s-a interesat pentru a afla cate ceva despre toate acestea la Asociația Naționala a Detectivilor din Romania. 150 de euro ora de consultanța…

- Lista completa a drumurilor inchise in Romania, din cauza ninsorii și viscolului, astazi, 27 noiembrie Poliția Romana a transmis lista cu drumurile inchise luni, 27 noiembrie, din cauza ninsorilor și viscolului. Centrul Infortrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca luni, 27…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile. Se circula in condiții de iarna (zapada pe carosabil de 1-3 cm) pe DN 67C Novaci-Ranca,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 2 noiembrie 2023, urmatoarele decrete:Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 175/2022 pentru stabilirea unor masuri privind obiectivele de investiții pentru realizarea de amenajari hidroenergetice…

- Cetatenii palestinieni care locuiesc in Romania, dar si romani cunoscuti drept sustinatori ai Palestinei care au protestat impotriva razboiului declarat de Israel gruparii teroriste Hamas au fost chemati la Politie, in ultima perioada, ori au primit vizite sau telefoane din partea unor politisti. Ofițerii…

- 677 de persoane care faceau obiectul unor semnalari in Sistemul Informatic Schengen au fost gasite in ultima saptamana. Dintre acestea 487 au fost localizate in tara noastra, au anuntat, duminica, reprezentantii Politiei Romane. ”In perioada 20-26 octombrie 2023, politistii romani si partenerii de pe…

- Legea pensiilor speciale a fost promulgata de președintele Iohannis. Care sunt prevederile ce intra in vigoare Legea pensiilor speciale a fost promulgata, joi, de presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ aduce modificari și completari unor reglementari din domeniul pensiilor de serviciu si a Legii…

- Expirarea asigurarii autovehiculelor va atrage dupa sine suspendarea inmatricularii acestora. Ministerul Afacerilor Interne vine cu un proiect de lege prin care se vor introduce noi obligații pentru șoferi in ceea ce privește inmatricularea vehiculelor. Potrivit acestui proiect de lege, „suspendarea…