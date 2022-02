Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Adriana Pistol a facut, vineri seara, noi precizari despre certificatul digital Covid-19 si formularul de localizare al pasagerului. Deciziile autoritatilor romane tin cont de deciziile europene. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, OUG referitoare la…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, Andrei Baciu, a anunțat, joi, ca a fost aprobata o Ordonanța de Urgența privind completarea formularului digital pentru intrarea in Romania. Astfel, calatorii vor avea la dispozitie 72 de ore inainte de a trece granita, fata de 24, cat era termenul pana acum…

- Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anunțat ca a fost prelungit termenul prin care formularul poate fi completat, din dorința de a elimina birocrația, potrivit Mediafax.„Daca pana acum aveam 24 de ore sa completam acest formular, am extins aceasta perioada la 72 de ore inaintea…

- Perioada de completare a formularului digital care trebuie prezentat la intrarea in Romania a fost extinsa de la 24 de ore la 72 de ore anterioare prezentarii. Modificarea a fost operata printr-o ordonanța de urgența adoptata joi. Secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anunțat…

- Guvernul vrea sa modifice prin OUG regulile privind fomularul digital, astfel incat acesta sa fie completat cu cel mult 72 de ore inainte de intrarea in țara, nu cu 24, așa cum este in prezent. O alta modificare este legata de amenzile date in lipsa acestui formular. Guvernul s-a reunit in ședința,…

- Italia a decis sa elimine obligativitatea prezentarii unui test Covid negativ inainte de a intra in țara pentru toți calatorii vaccinați care vin din statele Uniunii Europene, incepand cu 1 februarie, relateaza Reuters. UE a recomandat recent eliminarea restricțiilor suplimentare pentru cei care circula…

- Italia a extins starea de urgenta pentru Covid-19 pana la 31 martie, au anuntat oficiali guvernamentali, pe fondul preocuparilor legate de varianta Omicron, scrie The Guardian, potrivit news.ro. Starea de urgenta, care a fost impusa in ianuarie anul trecut, acorda puteri mai mari guvernului…

- Masuri aplicate la intrarea in Romania Foto: Arhiva. Persoanele care vin în România din afara Uniunii Europene sau dintr-un stat comunitar aflat în zona roșie de risc epidemiologic și care nu s-au vaccinat și nici nu au trecut prin boala COVID-19 vor intra în…