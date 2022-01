Noile condiții de intrare în Italia, de la 1 februarie Italia a decis sa elimine obligativitatea prezentarii unui test Covid negativ inainte de a intra in țara pentru toți calatorii vaccinați care vin din statele Uniunii Europene, incepand cu 1 februarie, relateaza Reuters. UE a recomandat recent eliminarea restricțiilor suplimentare pentru cei care circula in interiorul spațiului comunitar cu certificatul Covid. Astfel, romanii care au un certificat verde nu vor mai fi nevoiți sa se testeze inainte de a calatori in Italia. Ministrul italian al Sanatații, Roberto Speranza, a semnat un ordin prin care s-a decis ca persoanele vaccinate care intra in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

