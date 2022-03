Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul Național din Timișoara sarbatorește Ziua Mondiala a Teatrului cu noi investiții, unele proiecte ale teatrului timișorean in infrastructura culturala fiind finanțate de Ministerul Culturii. Sala 2 a teatrului național, care funcționeaza de paispezece ani, a fost deja transformata dintr-o ruina…

- De 60 de ani, in fiecare 27 martie, omenirea sarbatorește Ziua Mondiala a Teatrului. Dar 27 martie 2022 este o foarte trista aniversare pentru teatrul lumii – razboiul ucide oameni, ucide artiști, distruge familii, distruge teatre, distruge orașe. Teatrul Național din Timișoara marcheaza acest moment,…

- Miercuri, 9 martie, de la ora 19, Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara se deschide publicului pentru premiera spectacolului „Copiii nopții” de Andrei Radu, in regia lui Alexandru Weinberger-Bara. Cu luciditate și umor, „Copii nopții” este o poveste despre candoare și maturizare, despre acel univers…

- In timp ce in Sala Mare a Teatrului National avea loc spectacolul Prin oglinda, de Malina Petre, dupa volumele de memorii ale poetei Nina Cassian, fatada cladirii a fost iluminata in drapelul national, prefatand sarbatoarea Micii Uniri.