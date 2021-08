Stiri pe aceeasi tema

- Comisiei de Etica și Disciplina din cadrul Federației Romane de Fotbal a decis sa sancționeze clubul Steaua in urma incidentelor provocate de fani la meciul cu Csikszereda. La 2 saptamani de la meciul cu Csikszereda, caștigat de Steaua cu 1-0, Comisia de Disciplina a decis sa-i amendeze pe roș-albaștrii…

- Capitanul formației Universitatea Craiova , Nicușor Bancu, a fost foarte nervos dupa jocul cu UTA. El a punctat ca jocul dur permis de arbitrul Cojocaru a influențat cursul jocului. Cat despre lovitura incasata de la Roger, Bancu a spus ca i se mișca dinții. „Mi-a dat in dintele de jos și trebuie sa…

- Tehnicienii Gheorghe Hagi si Leo Grozavu au fost suspendati doua etape si amendati de Comisia de Disciplina din cadrul FRF, ca urmare a eliminarilor si incidentelor de la meciul de luni Farul – Sepsi, scor 1-0, din Liga 1. De asemenea, clubul Farul a fost penalizat cu 10.500 de lei. In ultimul…

- Aproximativ 100 de locuitori din orasul Flamanzi au protestat, miercuri dimineata, in Piata Revolutiei din municipiul Botosani, in semn de nemultumire fata de intreruperea furnizarii apei. Protestatarii, printre care si primarul orasului Flamanzi, Dan Oloeriu, acuza atat operatorul de apa, societatea…

- Atletul elvetian Kariem Hussein, campion european in 2014 in proba de 400 m garduri, nu va participa la Jocurile Olimpice, el fiind suspendat noua luni pentru dopaj, informeaza L’Equipe. Hussein, in varsta de 32 de ani, a fost suspendat de Comisia de Disciplina a Comitetului Olimpic Elvetian dupa ce…

- Finanțatorul clubului de fotbal FCSB, George Becali, a fost penalizat de Comisia de Disciplina si Etica a Federației Romane de Fotbal cu suma de 30.000 de lei, la sesizarea Comisiei Centrale a Arbitrilor...

- FIFA a anuntat, vineri, ca a sanctionat Federatia Mexicana de Fotbal cu doua meciuri cu usa portile inchise si cu o amenda de 60.000 de franci elvetieni (55.000 de euro), pentru scandarile homofobe ale suporterilor, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro. Daca pandemia covid da inapoi, Mexicul…

- Venind in intampinarea solicitarilor utilizatorilor cu privire la facturarea consumului de apa, SC Nova Apaserv SA Botoșani anunța ca in perioada imediat urmatoare va incepe campania de citire a contorilor si verificarea a instalatilor de apa/canalizare, atat la persoane fizice cat si la agenți economici.