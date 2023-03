Noii regi ai petrolului rusesc Șase companii puțin cunoscute au devenit in decembrie noii regi ai petrolului rusesc, gestionand impreuna o cantitate suficienta din exporturile țarii pentru a le propulsa in liga celor mai mari comercianți de marfuri din lume. Intrebarea despre cine a gestionat fluxul de petrol rusesc dupa ce marii traderi internaționali au taiat legaturile cu Moscova a […] The post Noii regi ai petrolului rusesc first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca Moscova a apreciat planul Chinei de a rezolva conflictul din Ucraina și s-a declarat deschisa la atingerea obiectivelor a ceea ce numește “operațiunea militara speciala” prin mijloace politice și diplomatice. Razboi in…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa aplice noi sancțiuni Rusiei pana la implinirea unui an de la invadarea Ucrainei, a declarat joi, in cadrul unei vizite la Kiev, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, agenției de presa AFP. „Vom introduce, impreuna cu partenerii noștri din G7, un plafon de preț…

- O nava ruseasca de cercetare polara a andocat in weekend in portul Cape Town din Africa de Sud, in vreme ce activiștii de mediu au subliniat temerea ca vasul ar putea fi folosit pentru a ajuta Moscova in explorarea de minerale din regiunea protejata a Antarcticii, transmite France 24.

- ​Joi, patriarhul Kirill al Rusiei a declarat ca Biserica Ortodoxa Rusa este pregatita sa faca tot posibilul pentru a participa la restabilirea vieții pașnice dupa incheierea razboiului din Ucraina. Declarația lui vine la doar cateva zile dupa ce le-a cerut preoților ruși sa mearga pe front. „Intrebarea…

- Kremlinul a pastrat vineri tacerea cu privire la aparitia pe retelele sociale a unor inregistrari video si fotografii care arata sisteme antiaeriene si antiracheta Pantir-S1 pe acoperisul Ministerului Apararii din Rusia si al ale altor cladiri din Moscova. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a evitat…

- Ca urmare a plafonarii pretului petrolului rusesc, veniturile realizate de Moscova din exporturile de titei sunt mai mici cu aproximativ 160 de milioane de euro (172 de milioane de dolari) pe zi, sustine un cercetator finlandez, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.

- ”Livrarea de petrol si de produse petroliere ruseti unor persoane juridice straine si altor particulari este interzisa”, in cazul in care acestea folosesc pretul plafonat, se arata intr-un decret semnat martii de catre presedintele rus Vladimir Putin.The post Putin interzice prin decret vanzarea, incepand…

- Ca raspuns la plafonarea de catre țarile occidentale a prețului petrolului rusesc, Moscova a anunțat, vineri, ca intenționeaza sa iși reduca producția de petrol cu 500-700.000 de barili pe zi la inceputul anului 2023. Rusia raspunde astfel introducerii de catre UE, G7 și Australia a unui plafon la prețul…