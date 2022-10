Noii recruți ruși, protest la linia frontului: trăiesc în condiții inumane după mobilizarea anunțată de Putin Soldații ruși spun ca dorm pe jos, au langa ei arme vechi și sunt nevoiți sa-și faca rost singuri de mancare. Nu mai puțin de 500 de ruși susțin ca traiesc precum animalele de mai bine de o saptamana.Ba mai mult, au fost trimiși la linia frontului acolo fara sa fie instruiți, iar pe langa mancare, trebuie sa-și cumpere și echipamentele, care costa o avere.Rapoartele recente arata ca mai mulți recruți au murit inainte de desfașurare, iar analiștii trag un semnal de alarma in acest sens și spun ca va crește rata mortalitații in perioada urmatoare.Foto: www.themoscowtimes.com Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

