Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz afirma ca, pana la jumatatea acestui an, municipalitatea a cheltuit peste 205 milioane de lei pentru lucrari de investitii, suma urmand sa creasca la 400 de milioane pana la finalul anului. Ca si comparatie, in 2021 s-au investit 250 de milioane de lei. Cele 400 de milioane de…

- Transferul de proprietate de la fabrica Ford Craiova a fost finalizat, iar noua companie se numește Ford Otosan Craiova. Noii proprietari anunța o investiție de 490 de milioane de euro la fabrica din Oltenia, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Constructorul american de automobile anunța ca acordul prin care Ford Otosan preia proprietatea uzinei din Banie a fost finalizat cu succes. Așadar, Ford a transferat proprietatea fabricii pe care a are la Craiova catre Ford Otosan. Totodata, noul proprietar al uzinei anunța o investiție de 490 de milioane…

- Ford Otosan, care a preluat fabrica de la Craiova, anunța o investiție de 490 de milioane de euro, care va fi implementata in urmatorii trei ani. Astfel, capacitatea totala de producție a fabricii de la Craiova va crește de la 250.000 vehicule/an la 272.000 de vehicule/an.

- Complexul Zaga Zaga din Delta Siretului are planificate investiții in valoare de 20.000.000 de Euro pe parcursul urmatorilor trei ani, cu scopul declarat de a deveni cel mai mare hub turistic din Europa. „Povestea Zaga Zaga a inceput cu ferma piscicola, ale carei baze au fost puse in 2010. In 2016 am…

- Antreprenorul roman Eugen Saulea, fondatorul ESSA Group, investește intr-un nou domeniu – inventarierea digitala – și anunța lansarea pe piața din Romania a companiei DANTEM, pe care o va dezvolta impreuna cu omul de afaceri ceh Petr Adamek. Prima faza a entitații nou create inseamna o investiție de…

- Astfel, pentru etapa I a fost platita suma de 12.309.774,10 lei pentru 12 obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate 36.237.341,71 lei pentru 74 proiecte de investitii. Situatia platilor efectuate este disponibila pe site-ul MDLPA, la link: . In cadrul celor…

- Potrivit unui comunicat al MDLPA transmis AGERPRES, pentru etapa I, a fost achitata suma de 8.485.342,66 de lei pentru 15 obiective, iar pentru etapa a II-a a programului, au fost decontate facturi in valoare de 60.609.946,66 de lei pentru 117 obiective.Situatia platilor efectuate este disponibila pe…