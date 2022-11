Stiri pe aceeasi tema

- Biden nu a sunat inca pentru a-l felicita pe Netanyahu, care e pe punctul de a forma un guvern de dreapta, posibil indiciu al relațiilor viitoare mai reci. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Dimineața a inceput cu percheziții acasa la mai multe persoane, informeaza Poliția moldoveana, transmite Știri.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Surse din Downing Street (reședința oficiala a premieruior britanici, n. red.) au facut cunoscut ca Rishi Sunak a renunțat la planul inițiat de Liz Truss vizand mutarea la Ierusalim a ambasadei Marii Britanii din Israel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul britanic nu are nicio intentie de a muta ambasada sa in Israel din Tel Aviv la Ierusalim, a comunicat luni o purtatoare de cuvant a premierului Rishi Sunak, citata de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Partidul Likud (dreapta), condus de fostul premier Benjamin Netanyahu, s-a clasat pe primul loc in scrutinul parlamentar desfasurat in Israel, conform sondajelor efectuate la iesirea de urne, unele proiectii indicand ca blocul politic de dreapta ar putea obtine majoritate in Knesset. Fii la…

- Ministerul ucrainean de Externe Dmitro Kuleba a facut apel, marti, la Israel ”sa isi declare sustinerea Ucrainei” si sa ofere sprijin ”in sfera apararii aeriene”, relateaza CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ultima zi a vizitei oficiale pe care a efectuat-o in Israel, ministrul Apararii Nationale Vasile Dincu a depus vineri o coroana de flori la Monumentul martirilor si eroilor Holocaustului din Ierusalim si a vizitat Memorialul „Yad Vashem”, arata un comunicat de presa al MApN. Fii la curent…

- Oficiali palestinieni vorbesc despre o intalnire recenta cu membrii arabi israelieni din Knesset, care a avut ca scop zadarnicirea șanselor lui Netanyahu la alegeri, relateaza Israel Today. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…