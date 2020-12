Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 14 ore de ședința, noii parlamentari din legislatura 2020-2024 au fost validați oficial. Partidele parlamentare PSD, PNL... The post Noul Parlament a fost validat. Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților. Senatul este condus pentru prima oara de o femeie appeared first on Renasterea banateana…

- Dragu l-a avut contracandidat pe Lucian Romașcanu, din partea PSD. Acesta a obținut 51 de voturi. AU SEMNAT! Coaliția de guvernare s-a creat oficial Au fost prezenți in sala de plen 133 de senatori care au votat. 7 dintre aceste voturi au fost nule. Nebunie la hotelul lui NEGOIȚA! Fanii lui Dinamo s-au…

- Acordul de guvernare 2020 - 2024, semnat luni de liderii PNL, USR PLUS si UDMR, prevede ca propunerea pentru functia de prim-ministru este Florin Citu, pentru presedinte al Senatului - Anca Dragu, iar pentru presedinte al Camerei Deputatilor - Ludovic Orban. "Romania trece, impreuna cu…

- Surse din negocierile care se poarta la aceasta ora arata ca deja exista ințelegi pe imparțirea acestor funcții și ministere. Astfel, premier ar urma sa fie Florin Cițu, președinte al Camerei Deputaților, Ludovic Orban, președinte a Senatului, Anca Dragu, fost ministru al finanțelor in Guvernarea Cioloș.

- Ludovic Orban are o intrevedere marti seara, de la ora 20.00, cu liberalii din conducerea partidului, pentru a discuta despre schimbarea mandatului de negociere cu USR-PLUS si UDMR si anume Orban sa fie din nou premier si nu Florin Citu, cum stabilise initial BPN al PNL, iar Dan Barna sa fie presedinte…

- „E in cadrul mandatului acordat de echipe de negociere, dar este fireasca. Nu a fost propunerea mea. Noi nu am avut majoritate parlamentara in perioada de guvernare. Acum avem posibilitatea sa avem, nu e majoritate foarte larga si va trebuie sa existe o conducere foarte serioasa pe orice proiect de…

- In calitate de Președinte al Comisiei pentru Industrie și Cercetare din Parlamentul European și raportor al Parlamentului pentru Programul de Sanatate al Uniunii Europene, EU4Health am organizat, via ZOOM, consultarea “Zoom pe Sanatate. Oportunitați de finanțare din fonduri europene pentru Romania…

- Senatul a respins miercuri, in sedinta de plen, OUG 153/2020 care prevede masuri de stimulare pentru cresterea capitalurilor operatorilor economici si suspendarea extragerilor Loteriei bonurilor fiscale pe perioada starii de urgenta/ alerta, anunța AGERPRES.In favoarea raportului de respingere…