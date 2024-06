Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 3 iunie, la Zalau a avut loc o conferința de presa la care au participat Dinu Iancu Salajanu – președintele Consiliului Județean Salaj, Claudiu Birsan – vicepreședintele Consiliului Județean Salaj și Ilie Bolojan – președintele Consiliului Județean Bihor. Evenimentul a fost dedicat discutarii…

- Acest material a fost comandat de Partidul Uniunea Salvați Romania (parte a alianței electorale „Alianța Dreapta Unita USR-PMP”) și realizat de operatorul economic SC ZTV SRL intr-un tiraj de 1 exemplar. Cod unic de identificare: 21240009 Acest articol Cosmin Ardelean candidat la presedintia Consiliului…

- In perioada 20-26 aprilie 2024 a avut loc a XXII-a ediție a Festivalului internațional „Primavara Poeziei/ A Kolteszet Tavasza/ Spring of Poetry”. Sub semnul Poeziei s-au desfașurat mai multe evenimente la Zalau, in județul Salaj și in Cluj-Napoca, susținute de poeți și artiști din Romania, Ungaria,…

- A aparut un nou volum la Editura „Caiete Silvane”: „Eu si el. Podcast provocat de Lucian Domsa” de Pr. Dr. Florin Moldovan. „«Eu si el» este o discutie dintre un prezent si un absent. Dar care realitate personala, odata adusa la viata de voia perfectiunii, mai poate absenta vreodata, mai poate fi «el»?…

- In Sala „Porolissum” de la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj a avut loc sambata, 20 aprilie 2024, a zecea ediție a Concursului județean de recitare din poezia romaneasca, un eveniment organizat de Consiliul Județean Salaj, Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj și Inspectoratul Școlar…

- In Colecția „Ethnos” a Editurii „Caiete Silvane” a aparut un volum: „Graiul bunicii de la Catal” de Sorin Herle.„Multe dintre cuvintele cuprinse intre coperțile acestei carți, pentru unii, poate ca nu inseamna nimic, dar pentru alții, aș vrea sa cred ca inseamna o reintoarcere la vremurile in care ele…

- Consiliul Județean Salaj, Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj și Inspectoratul Școlar Județean Salaj Organizeaza Festivalul Județean de Teatru pentru Elevi, ediția a X-a 22, 23 și 24 martie 2024 Sala Porolissum a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Intrarea libera. Program: Vineri,…