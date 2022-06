Stiri pe aceeasi tema

- „Vocea Romaniei” revine la PRO TV, insa cu schimbari la masa antrenorilor. Tudor Chirila, Irina Rimes, Smiley, Theo Rose și Denis Roabeș sunt antrenorii sezonului 10. Denis Roabes este solistul trupei The Motans si a colaborat cu nume mari din industria muzicala, precum Delia, Irina Rimes si Inna. Acesta…

- Horia Brenciu a parasit juriul Vocea Romaniei pentru a doua oara. El a facut parte din juriul initial, fiind in echipa in primele trei editii si coleg cu Loredana Groza, Smiley si Marius Moga. In 2014 a plecat prima data si revenit in 2019, insa numai pentru un singur sezon.... The post Horia Brenciu…

- Dupa o pauza de doi ani, Vocea Romaniei revine cu cel de al 10 lea sezon si, pentru prima data, doi antrenori, Smiley si Theo Rose, vor sta pe acelasi scaun. Noul sezon va debuta toamna aceasta.Echipa este intregita de Tudor Chirila, Irina Rimes si Denis Roabes. "Sezonul asta, voi vorbi "pe doua voci"…

