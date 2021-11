Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Sarbilor din Romania și Consulatul General al Republicii Serbia va invita la cea de-a XVI-a ediție a „Zilelor culturii sarbe la Timișoara”. Sunt pregatite spectacole și activitați pentru toate categoriile de varsta, pe tot parcursul lunii noiembrie.

- Un spațiu pentru expoziții de arta și pentru diverse spectacole a fost inaugurat miercuri in incinta Aeroportului Internațional Timișoara „Traian Vuia”, in baza unui parteneriat cu Universitatea de Vest, conform Mediafax. Proiectul a fost realizat cu ajutorul Facultații de Arte și Design și…

- In urma cu jumatate de an, Consiliul Județean Timiș propunea introducerea unui bilet de intrare unic pentru toate cele trei muzee pe care le are in administrare. Inițiativa a fost aprobata, fiind una utila, in contextul anului in care Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, iar acum a fost stabilit…

- Zilele Culturale Maghiare din Timișoara se organizeaza pentru a șasea oara, in plin centrul orașului, in perioada 23 – 26 septembrie. Pe parcursul celor patru zile, cei interesați vor putea lua parte la evenimente variate: concerte, spectacole de teatru, spectacole tradiționale, muzica și dansuri populare,…

- Marele actor Ion Caramitru a murit. El era internat in spital de mai multe saptamani. Ion Caramitru se afla internat la Spitalul Elias din București. Actorul era așteptat la Iași pentru a participa la Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR). Ion Caramitru a fost actor de teatru și film, regizor…

- Flight Festival 2021 impanzește orașul Timișoara pentru doua saptamani. Vor fi 13 zile de evenimente culturale și artistice, in 10... The post Incepe Flight Festival 2021 la Timișoara. 13 zile de evenimente culturale și artistice, in 10 locații diferite appeared first on Renasterea banateana .

- Programul cultural prioritar TM2023 RESTART ofera finanțare de la bugetul local, prin Centrul de Proiecte al municipalitații proiectelor aferente programului cultural „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii’’. Astfel, 30 de oferte culturale au primit finanțare in cadrul Apelului 3/2021 – TM2023 RESTART.…

- A inceput o noua saptamana plina de evenimente și ateliere, pentru toate varstele in Buzau. Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” Buzau ii invita pe copii la ateliere in fiecare zi, in natura : de la ateliere STEM, experimente și pana la ateliere de japoneza la Școala…