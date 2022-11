Noiembrie – luna plantărilor de arbori. Doritorii se pot adresa la „Moldsilva” Luna noiembrie este luna plantarilor de arbori in fondul forestier si toti cei care doresc sa participe la campania de plantare din toamna 2022 o pot face la fel de simplu prin intermediul paginii web www.moldsilva.gov.md, accesarea rubricii „Participa la plantari toamna 2022” si consultarea tabelului centralizator, informeaza Oficial. Aici se regasesc datele de contact ale responsabililor din Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au divorțat saptamana trecuta, asta dupa ce timp de mai mult de trei ani s-au judecat in instanța pentru a se separa oficial, dar și pentru custodia copiilor. Joia trecuta, judecatorii au decis intr-un final ca cei doi sa fie oficial divorțați, insa urmeaza sa se intalneasca…

- La invitația Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, Consiliul Județean Maramureș va participa in luna noiembrie a anului 2022 la trei Targuri de Turism Internațional, respectiv: WTM Londra, TT Varșovia și IBTM Barcelona. De asemenea, in perioada 10-13 noiembrie 2022, Consiliul Județean Maramureș…

- Kirill Budanov, seful Directiei principale de informatii a Ministerului Apararii al Ucrainei, declara intr-un interviu cu jurnalista Natalya Moseychuk, ca presedintele rus Vladimir Putin are cel putin trei dubluri, cu comportamente, gesturi si inaltimi diferite.

- Vineri, 23 septembrie, are loc echinocțiul de toamna al anului 2022, debutul acestui anotimp din punct de vedere astronomic, moment din care ziua scade treptat, iar noaptea devine din ce in ce mai lunga, pana la solstițiul de iarna, marcat pe 22 decembrie. In fiecare an, la inceputul ultimei decade…

- In fiecare saptamana, romanii pot urmari la postul de televiziune Kanal D, in cadrul emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai”, cate un invitat nou care ofera o alta perspectiva asupra vieții sale decat cea formata de-a lungul timpului in spațiul public. Incepand din luna septembrie, vor avea loc…

- Novak Djokovic a declarat ca nu va participa la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, care incepe saptamana viitoare, informeaza Reuters. In condițiile in care autoritațile americane nu au modificat reglementarile care privesc accesul in Statele Unite doar al persoanelor cu schema completa…

- Ce elevi nu pot da BAC-ul in sesiunea de toamna 2022? Anul aceasta, in sesiunea din toamna vor participa elevii din anii terminali, a XII-a și a XIII-a, care nu au reușit in prima sesiune de anul acesta, sau in cele din anii trecuți. Conform Ministerului Educației, se știe clar cine vor fi candidații…