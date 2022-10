Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța o schimbare drastica a vremii in unele regiuni din Romania. Pana duminica, 23 octombrie, ora 13.00, cateva zone din țara se afla sub avertizare de vant puternic. Ulterior, vremea se va incalzi considerabil. Vor fi temperaturi de vara in plina toamna. In urmatoarele zile, valorile…

- VREMEA in ALBA pana duminica: temperaturi maxime de pana la 20 de grade. Prognoza meteo de weekend, 21-23 octombrie Vremea se incalzește in acest weekend in județul Alba. Vineri va fi inca racoros, insa sambata sunt anunțate maxime de pana la 20 de grade Celsius. Va fi vreme cu soare și nori. La munte,…

- Meteorologii au anuntat cum va fi vremea pana pe 16 octombrie. Ne asteapta cateva zile reci, apoi vremea va intra intr-un proces de incalzire, cu maxime de 23 de grade Celsius, dupa care temperaturile coboara la 18 -20 de grade. Meteorologii au emis, luni, prognoza pentru perioada 3 – 16 octombrie.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Meteorologii anunța temperaturi de 30 de grade Celsius, dar și zone unde vor fi furtuni. Prognoza meteo este valabila pentru ziua de maine, 29 septembrie 2022.

- Meteorologii anunța pentru astazi, 19 septembrie, cer variabil in toata țara. Maximele vor oscila intre +15 și +20 grade pe timp de zi, iar noaptea mercurul in termometre va indica pana la +7..+8 grade Celsius.

- Meteorologii ANM anunța vreme oscilanta pana pe 25 septembrie, cu episoade de racire și incalzire. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in zilele de 17 și 18 septembrie. Cum va fi vremea in intervalul 12 – 25 septembrie, in fiecare regiune din țara: Vremea in Banat In primele doua zile ale…

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi racoroasa in primele zile 5 7 septembrie , cand media maximelor va fi in jur de 21 de grade, iar cea a minimelor de 13...14 grade, dar in perioada…

- Meteorologii au facut publica prognoza meteo pentru regiunea Maramureș valabila pana in data de 11 septembrie. Putem spune ca in regiunea noastra toamna iși intra in drepturi inca din primele zile. Meteorologii subliniaza ca fata de saptamana anterioara, valorile temperaturii aerului vor scadea treptat,…