Noiembrie cu temperaturi de vară, în București Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), duminica in București vor fi inregistrate temperaturi maxime de 22 – 23 de grade Celsius. Valorile termice vor inregistra o creștere duminica, in comparație cu intervalul precedent, ajungand mult peste cele obișnuite pentru aceasta perioada, cu o temperatura maxima de 22 – 23 de grade Celsius. Cerul va prezenta variabilitate, cu posibilitatea de innorari și șanse ridicate de averse, in a doua parte a zilei și la inceputul nopții. Vantul va sufla ușor și moderat, cu ușoare intensificari in a doua parte a intervalului, atingand viteze de pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

