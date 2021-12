Noiembrie a fost a cincea lună consecutivă de scădere pe piața auto europeană Piața auto europeana își continua lunile cu recorduri negative, iar luna trecuta a fost cel mai slab noiembrie de când exista date. Hyundai și Kia au fost singurele marci de volum cu creșteri puternice, în timp ce Ford și Volkswagen au scazut mult peste media pieței. Criza procesoarelor continua sa-și faca simțite efectele și rezolvarea nu pare aproape.



Datele ACEA indica pentru luna trecuta înmatriculari de 713.000 mașini noi în UE, scadere de 20% fața de anul trecut, iar noiembrie a fost extrem de departe de anii de maxim 2017 și 2019, când totalul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inmatricularile de autovehicule au scazut in Romania, cu 10,8%, in luna noiembrie a acestui an, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, marja in care autoturismele electrice au consemnat o dublare a inregistrarilor, iar Dacia Spring, primul model „verde” al producatorului auto de la Mioveni, a devenit…

- In total, 198.258 de autoturisme noi au fost inmatriculate luna trecuta in cea mai importanta economie europeana, potrivit cifrelor publicate vineri de Autoritatea Germana pentru Transport Rutier (KBA).Pe ansamblul primelor 11 luni, in Germania au fost inmatriculate 2,4 milioane autoturisme, in scadere…

- ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) a facute publice in aceasta saptamana statisticile legate de inmatricularile de autoturisme noi in tara noastra pentru luna noiembrie si pentru primele 11 luni din 2021.

- Octombrie a fost o luna extrem de slaba pentru piața mașinilor noi din UE, cu scadere de 30% fața de octombrie 2020, motivul principal fiind criza semiconductorilor auto, arata datele ACEA. Piața germana a scazut cu 34%, iar cea din România, cu 23%. La zece luni, piața totala este cu 2% peste…

- ​Atât piața mașinilor noi, cât și cea a mașinilor second-hand din import au fost pe plus la zece luni, cu marea diferența ca piața SH este de peste trei ori mai mare decât cea a mașinilor noi. Datele APIA și DRPCIV arata ca s-au înmatriculat aproape 98.000 de mașini noi și 338.000…

- Competiția cu rivali precum Tesla Motors, dar și cu companiile chineze, a forțat Volkswagen sa grabeasca planurile de electrificare a gamei, dar și de începere a producției de mașini electrice la uzina principala din Wolfsburg. Grupul german ramasese în urma la capitolul mașini electrice,…

- In Europa continua criza gazelor naturale. Potrivit datelor de tranzacționare de la bursa ICE din Londra, prețurile gazelor pe piața futures (piața de tranzacționare a energiei electrice) europeana au depașit vineri un nou record și aproape au ajuns la 1.200 de dolari pe mia de metri cubi, fiind a patra…

- ​Piața mașinilor noi a urcat cu 4% în primele noua luni ale acestui an, în timp ce piața SH s-a dus în sus cu 11%, arata datele APIA. Diferența de volum între mașini SH din import și mașini noi continua sa fie mare: peste 3,5 mașini SH la una noua. La mașini noi, Dacia este lider,…