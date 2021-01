Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu a purtat un tricou cu mesajul "#Impreuna invingem pandemia". Ministrul Vlad Voiculescu admite problemele: Se pare ca am evaluat greșit In urma cu o zi s-a vaccinat și președintele Klaus Iohannis, care a dat, astfel, startul celei de-a doua etape a imunizarii anti-COVID. OMS respinge…

- 34.769 de romani (18.716 barbați și 16.053 femei) au fost inregistrați ca decedați, indiferent de cauza, in noiembrie 2020, conform comunicatului de joi, 14 ianuarie 2021, al Institutului Național de Statistica. Pana acum, luna cu cea mai mare mortalitate din Romania era ianuarie 1973: 33.760 de decese.Dupa…

- Dintre cei 19,3 milioane de rezidenți inregistrați in 2019 in Romania, 18,7% sunt in varsta de 65 de ani și peste, iar dintre aceștia 25% au 80 de ani și peste, ambele grupuri alcatuind practic universul de populație cel mai vulnerabil, ca segment de varsta, in fața Covid-19.La un ritm de aprovizionare…

- Fructele proaspete, ouale si energia electrica s-au scumpit cel mai mult in luna noiembrie, fata de octombrie, in timp ce scaderi de preturi mai consistente s-au consemnat la citrice si alte fructe meridionale, cartofi si transport aerian. Potrivit datelor Institutului National de Statistica…

- Numar ingrijorator de decese in luna octombrie: Institutul Național de Statistica a raportat 27.491 de morți, cu 5.518 mai mulți decat in luna septembrie si cu 6.412 mai mulți decat in luna similara a anului trecut. In același timp, a scazut numarul nașterilor. Doar puțin peste 16.500 de copii s-au…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au scazut cu 1,1%, in luna octombrie 2020, comparativ cu luna octombrie 2019, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, potrivit Agerpres. De asemenea, in luna octombrie 2020, preturile productiei…

- Economia Romaniei se afla te un tren de creștere, cu investiții record, numar crescut de salariați și venituri majorate fața de perioada similar a anului trecut, susține Ludovic Orban, prim ministrul Romaniei. Intr-o postare facuta pe Facebook, acesta susține ca, potrivit cifrelor oficiale, investitiile…

- In perioada 1-9 martie 2018 a avut loc cea de-a 49-a sesiune plenara a Comisiei de Statistica ONU, prilej cu care a fost ales in functia de vicepresedinte al Comisiei un roman, prof.univ.dr. Tudorel Andrei de la Academia de Studii Economice, presedinte in exercitiu al Institutului National de Statistica.…