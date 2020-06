Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie a.c. Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice…

- Romania ramane rupta de Europa. Zborurile și transportul rutier de persoane catre majoritatea țarilor europene, suspendate pentru inca 14 zile Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, joi seara, ca incepand cu 15 mai se prelungeste masura suspendarii zborurilor efectuate…