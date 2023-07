Noi zile libere la orizont Prima minivacanța pentru bugetari va avea loc in luna august, de Sfanta Maria sau Adormirea Maicii Domnului. Guvernul a hotarat la finalul anului 2022 ca zilele de 23 ianuarie, 2 iunie, respectiv 14 august 2023 sa fie libere pentru salariații și autoritațile din instituțiile publice. Decizia a fost luata, ținandu-se cont de faptul ca zilele se situeaza intre sarbatorile legale, atunci cand nu se lucreaza, potrivit stiripesurse.ro Salariații și autoritațile din instituțiile publice vor recupera zilele acordate ca punte intre sarbatori și weekend-uri. Zile libere 2023 14 – 15 august / luni și marți:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

