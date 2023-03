Noi zboruri spre și dinspre București, operate de Dan Air La inceputul lunii iunie, compania aeriana Dan Air va opera primele zboruri spre și dinspre București. Este vorba, mai exact de 12 rute regulate pe care le va opera de la inceputul lunii iunie 2023 spre și dinspre cel mai mare aeroport din Romania, Henri Coanda (Otopeni). Avioanele puse la dispoziție de companie sunt de tip Airbus A320 și au o capacitate de transport de 174 de locuri, 162 de scaune in clasa economica și 12 scaune in clasa business. In perioada urmatoare sunt așteptate anunțarea rutelor oficiale dar și punerea spre vanzare a biletelor. București – Barcelona – București (in fiecare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta vara, de pe Aeroportul International Brasov vor fi zboruri regulate spre opt destinatii din sase tari europene. Compania romaneasca Dan Air a anuntat ca din 15 iunie, de pe aeroportul de la Brasov se va zbura spre Barcelona, Budapesta, Bruxelles, Londra, Milano, Munchen, Nuremberg si Stuttgart.…

- Operatorul aerian Wizz Air a suspendat, de astazi, cursele catre si dinspre Chisinau, invocand „riscul de securitate ridicat, dar nu iminent” din spatiul aerian al Republicii Moldova. Compania a anuntat ca va pune la dispozitia pasagerilor o noua cursa, Iasi-Berlin si va creste frecventa zborurilor…

- „Siguranța pasagerilor și a echipajului ramane prioritatea numarul unu a Wizz Air, iar ca urmare a evoluțiilor recente din Moldova și a riscului ridicat, dar nu iminent, din spațiul aerian al țarii, Wizz Air a luat decizia dificila, dar responsabila, de a suspenda toate zborurile catre Chișinau incepand…

- ”Vola.ro, cea mai mare platforma online de rezervari bilete de avion din Romania, raporteaza dublarea afacerilor in anul 2022 comparativ cu 2021 si o crestere a numarului tranzactiilor intermediate de la 73 de milioane de euro in anul ce s-a incheiat, la putin peste 40 de milioane de euro in anul 2021.…

- ”Campania Ieftinuarie 2023, desfasurata pentru al cincilea an de Vola.ro, s-a incheiat cu bilete de avion in valoare de peste 5,4 milioane de euro achizitionate de romani. Calatorii nu au vrut sa rateze aceasta ocazie si au profitat din nou de cele mai mici preturi din an la biletele de avion, astfel…

- Top 5 destinații turistice de city break in 2023. Romanilor le-a revenit apetitul pentru calatorii. Și cum un city break intr-o metropola europeana este tot timpul o idee foarte buna, platforma de travel-tech Kiwi.com prezinta cele mai populare destinații turistice, pentru romani, in 2023. Cele mai…

- In timpul pandemiei companiile aeriene s-au confruntat cu lipsa personalului, cu un numar de zboruri sau locuri pe zbor cu mult reduse fața de perioada pre-pandemica, aeroporturile nu aveau suficient personal pentru a asigura serviciile la sol, iar calatorii și-au schimbat stilul de a calatori. Cu toate…

- Compania low-cost irlandeza Ryanair a decis sa suspende pe o perioada nedeterminata toate rutele regulate operate de pe aeroporturile din Oradea, Sibiu, Suceava și Timișoara. De la Timișoara, Ryanair zboara la Bergamo pana in data de 25 martie, cand are loc ultima cursa programata. In prezent in Oradea…