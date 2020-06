Stiri pe aceeasi tema

- Politia franceza a interzis marti o manifestatie ce urma sa se desfasoare la Paris in memoria lui Adama Traore, un francez de culoare in varsta de 24 de ani care a murit in 2016 in timpul unei operatiuni a politiei pe care unii o compara cu moartea afro-americanului George Floyd in SUA, relateaza…

- Declanșate la inceputul saptamanii trecute, dupa asasinarea de catre un polițist alb a barbatului de culoare George Floyd, protestele, din ce in ce mai ample și violente, au cuprins, pana sambata, aproape intreaga țara. Tensiunea a inceput, inițial, la Minneapolis, statul Minnesota. Dupa doua nopți…

- Manifestatiile din Statele Unite au escaladat pentru a treia noapte de la moartea barbatului de culoare George Floyd, care si-a pierdut viata dupa ce un politist s-a urcat cu genunchiul peste gatul lui, impiedicandu-l sa respire. O cladire a fost incendiata in confruntarile dintre protestatari si fortele…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza Reuters.

- Politisti din cadrul Politiei municipiului Sighisoara au oprit in trafic, pe raza municipiului, un autoturism, condus de un barbat, de 31 de ani, din Sighisoara. In urma testarii cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care barbatul…

- Un tanar de 21 de ani din Hunedoara a murit, sambata, in timp ce fugea de polițiști pentru ca nu avea la el declarația pe propria raspundere, relateaza Ziarul Hunedoreanului. Acesta se afla cu un prieten in centrul orașului, sambata dupa-amiaza, insa niciunul dintre ei nu avea declarația pe propria…

- Un tanar din comuna Gratiești a fost reținut de oamenii legii dupa ce a furat un telefon mobil dintr-un restaurant din Capitala. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.Incidentul a avut loc in data de 9 februarie.

- Dosar penal pe numele unui tanar de 23 de ani, in localitatea timișeana Traian Vuia. Barbatul este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a urcat la volan deși nu avea permis de conducere. Mai mult, a fost amendat și pentru ca nu a respectat respectat restricțiile de deplasare.