Stiri pe aceeasi tema

- O furgoneta a politiei incendiata, pubele in flacari, magazine jefuite: la unsprezece zile dupa arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestatiile nu au slabit in intensitate la Barcelona si o noua demonstratie a degenerat sambata in ciocniri cu politia, comenteaza AFP. Manifestatia, al carei…

- O furgoneta a politiei incendiata, pubele in flacari, magazine jefuite: la unsprezece zile dupa arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestatiile nu au slabit in intensitate la Barcelona si o noua demonstratie a degenerat sambata in ciocniri cu politia, comenteaza AFP.

- O furgoneta a politiei incendiata, pubele in flacari, magazine jefuite: la unsprezece zile dupa arestarea in Spania a rapperului Pablo Hasel, manifestatiile nu au slabit in intensitate la Barcelona si o noua demonstratie a degenerat sambata in ciocniri cu politia, comenteaza AFP potrivit Agerpres.…

- Protestul s-a desfașurat pentru a opta noapte consecutiv impotriva plasarii in inchisoare a rapperului Pablo Hasel. © Photo : Facebook / Policia NacionalVeste buna pentru moldovenii din Spania: Anunțul autoritaților Protestatarii au mutat coșurile de gunoi in drum pentru a crea baricade, așa…

- Opozitia de dreapta din Spania si-a intensificat joi atacurile impotriva guvernului si puternice tensiuni au aparut in cadrul coalitiei de stanga aflata la guvernare, in timp ce noi violente au izbucnit joi in cursul manifestatiilor in sprijinul unui rapper trimis la inchisoare, noteaza AFP.…

- Un rapper condamnat la inchisoare pentru tweet-uri in care insulta monarhia si fortele de ordine a fost arestat marti dimineata in nord-estul Spaniei dupa ce politia a descins in universitatea in care acesta se baricadase luni, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Rapperul, pe nume Pablo Hasel,…

- Pablo Hasel, 33 de ani, un cantareț de rap din Lleida, ar fi trebuit ca pana pe 12 februarie sa se predea autoritatilor pentru a ispasi o pedeapsa de noua luni de inchisoare. Sentinta a produs la un val de nemultumiri in Spania si a determinat guvernul sa anunte ca va relaxa restrictiile referitoare…

- Premierul ceh Andrej Babis a inlocuit joi sapca de baseball rosie in stilul lui Donald Trump cu o masca faciala de protectie in fotografia sa de profil pe Twitter, la o zi dupa violentele de Capitoliu, relateaza France Presse. Pana miercuri, miliardarul populist ceh purta in fotografia de…