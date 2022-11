Noi victorii pentru juniorii de la LPS Vaslui

Stiri pe aceeasi tema

- IN GRAFIC… LPS Vaslui U19 face un pas important spre calificarea in fazele superioare ale Campionatului Național de fotbal. Juniorii antrenați de Gabriel Pana au caștigat cu 1-0 la Iași, cu FC City Iași, și sunt ca și calificați in etapa urmatoare. Golul victoriei a fost reușit de mijlocașul David Arhire,…

- SUCCES… LPS Vaslui U19 invinge și iși consolideaza poziția de lider in play-off-ul Campionatului Național de fotbal, Seria 1. Juniorii vasluieni au caștigat cu 5-0 duelul cu echipa similara a Ceahlaului Piatra-Neamț. Au inscris: Florin Nistor, David Duluman, Alexandru Ivan, Robert Hriscu și Cristian…

- SUCCES… Juniorii U15 de la LPS Vaslui au inceput bine in etapa regionala a Ligii Elitelor – U15, chiar excelent, cu doua victorii din tot atatea etape. Dupa succesul cu Prosport Focșani (4-0), baieții pregatiți de Adi Racovița au invins clar și pe Oțelul Galați U15, scor 3-0 (1-0). O noua victorie pentru…

- CALIFICARE… Vasluiul va avea trei echipe in play-off-ul Campionatului Național de fotbal U19 și U17. Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, LPS Vaslui U19, Pajura Huși U19 și LPS Vaslui U17 s-au calificat in faza urmatoare a competiției. In etapa a 9-a a competiției, LPS Vaslui U19, echipa…

- SUCCES… Juniorii U19 de la Pajura Huși iși continua parcursul aproape perfect in aceasta ediție a Campionatului Național de fotbal. In etapa a 8-a, fotbaliștii antrenați de Marian Tataru au invins LPS Piatra-Neamț, scor 1-0, golul victoriei fiind reușit de Razvan Rapceanu. Hușenii raman pe primul loc…

- Juniori IN GRAFIC… Doua bune, doua rele pentru juniorii vasluieni, in Campionatul National U19 si U17. Echipele de la LPS Vaslui au castigat duelurile cu LPS Iasi, 8-0 respectiv 2-1, in timp ce Pajura Husi a pierdut meciurile cu Ceahlaul Piatra-Neamt, 0-1 si 0-2. Juniorii U19 de la LPS Vaslui au reusit…

- LA SCOR… Victorii clare pentru echipele de juniori de la LPS Vaslui in Campionatul Național de fotbal – U19 și U17. Juniorii mari, antrenați de Gabriel Pana, au obținut prima victorie din acest sezon, 4-0 cu CSM Pașcani. Puștii U17, pregatiți de Mihai Tataru, au bifat cel de-al doilea succes, scor 6-2.…

- DEBUT… Rezultate pozitive pentru juniori in prima etapa a Campionatului Național de fotbal – U19 și U17. Pajura Huși a scos o victorie și un egal din „dubla” cu CSȘ Unirea Iași, in timp ce LPS Vaslui a terminat la egalitate la U19, dar a pierdut la U17, duelurile cu echipele similare de la Ceahlaul.…