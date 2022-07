Noi victorii obţinute de echipele României la Olimpiada de șah de la Chennai Echipele Romaniei au obtinut, sambata, noi victorii, la open si feminin, la Olimpiada de sah de la Chennai (India). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Federatia Romana de Sah a anuntat, luni, ca au fost stabilite loturile care vor reprezenta Romania la cea de-a 44-a editie a Olimpiadei de sah, care va avea loc in perioada 28 iulie-10 august, la Chennai (India).

