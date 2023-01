Noi victorii ale echipelor româneşti în Erste Liga Cele trei echipe romanesti din Erste Liga la hochei pe gheata au castigat meciurile jucate vineri pe propriile patinoare, dupa ce obtinusera victorii si in partidele de joi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

