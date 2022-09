Noi vești pentru pensionari. Ciolacu: „Când mărim pensiile, mărim la toată lumea” – VIDEO Chestiunea maririi pensiilor revine in atenție. Liderul PSD a facut noi declarații pe acest subiect de interes pentru pensionarii din Romania, de aceasta data joi seara, de la Craiova, avand-o alaturi pe actuala primarița a acestui oraș, fost ministru social-democrat al Muncii, Lia Olguța Vasilescu. „Am spus, nu e prima oara (…), trebuie sa plecam […] The post Noi vești pentru pensionari. Ciolacu: „Cand marim pensiile, marim la toata lumea” - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

„Trebuie sa respectam legea. Așteptam indicele de inflație cu adevarat de anul anterior (...) Am spus, nu e prima oara, trebuie sa plecam de la 10% categoric. Cand marim pensiile, marim la toata lumea, si cei care au pensii mai mici, si cei care au pensii mai mari. Parerea mea e ca trebuie gasita calea...

