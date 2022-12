Stiri pe aceeasi tema

- Dr. Sidonia Susanu, medic primar de chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva si coordonatorul sectiei de chirurgie plastica de la Spitalul de Copii "Sfanta Maria" din Iasi a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca Alexia, fata ranita grav in accidentul de la intrarea in Pascani,…

- Coordonarea a fost exemplara in cazul adolescentei de 15 ani careia medicii de la Spitalul pentru Copii „Sfanta Maria“ din Iasi i-au replantat mainile dupa ce fusesera amputate intr-un accident rutier produs la Pașcani.

- Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi au vesti bune referitor la starea in care se afla Alexia Tudose, fata careia i-au fost replantate mainile amputate in urma accidentului care a avut loc zilele trecute la Pascani. Acestia spun ca evolutia fetitei este una foarte buna, iar ambele maini…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi a reușit o adevarata minute, iar acum o adolescenta va putea sa duca o viața normala. Din fericire, mainile Alexiei, fata ranita grav in accidentul de la Pascani, in care un autocar cu 35 de persoane la bord s-a rasturnat,…

- UPDATE 18 decembrie, ora 13:00 – O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea…

- O echipa de medici de la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi a reusit, dupa 20 de ore petrecute in sala de operatie, sa replanteze bratele fetei de 15 ani, una dintre victimele care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.

- Intervenția chirurgicala a avut loc la Spitalul pentru Copii "Sfanta Maria" din Iasi, echipa de medici reușind dupa 20 de ore petrecute in sala de operație sa-i repuna brațele fetei ranite care se afla in autocarul rasturnat la intrarea in municipiul Pascani in noaptea de vineri spre sambata.

- Un copil in varsta de doi ani a fost ranit, sambata, dupa ce o butelie a explodat intr-un bloc din Iași. Copilul a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iasi, iar medicii spun ca starea lui este stabila, scrie Ziarul de Iași. Explozia s-a produs sambata intr-un…