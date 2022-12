Stiri pe aceeasi tema

- FTX, a treia cea mai mare platforma de exchange de criptomonede, si-a declarat falimentul, dupa ce mai bine de 1 miliard de dolari din fondurile clienților au disparut, transmite Reuters. Ar fi vorba despre o lipsa de 1,7 miliarde sau chiar 2 miliarde, noteaza News.ro. Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried,…

- Fondatorul bursei, Sam Bankman-Fried, a transferat in secret 10 miliarde de dolari din fonduri ale clientilor de la FTX catre compania de tranzactionare a lui Bankman-Fried, Alameda Research, au declarat sursele. O parte din acest total a disparut de atunci, au spus sursele. O sursa a estimat suma lipsa…

- De la picajul Luna incoace nu am mai avut un scandal atat de mare incat sa traga toate criptomonedele in jos cu el. Ei bine, in aceasta saptamana a aparut unul nou, iar FTX, platforma de exchange crypto si-a declarat falimentul. Nu a reusit sa isi asigure finantarea in fata unei crize de lichiditati.…

- Platforma de tranzactionare a criptomonedelor FTX, aflata in dificultate, a depus o cerere de faliment in SUA, solicitand protectia instantei in timp ce cauta o modalitate de a returna banii utilizatorilor, iar directorul ei general, Sam Bankman-Fried, a demisionat, in ceea ce ar putea fi una dintre…

- Acest demers incheie o saptamana foarte agitata pentru FTX, dupa ce clientii s-au grabit sa-si retraga fondurile, in urma aparitiei unor zvonuri potrivit carora FTX si alte firme conduse de Sam Bankman-Fried se afla pe un teren financiar subred. Milliardarul Bankman-Fried, una dintre vedetele pieteie…

- Sam Bankman-Fried le-a spus miercuri investitorilor FTX.com ca, fara o injectie de bani, compania va trebui sa declare faliment, potrivit unei persoane care are cunostinta directa despre acest lucru, a raportat Bloomberg.

- Piata criptomonedelor a scazut puternic, marti, iar bitcoin a pierdut 10- din valoare, dupa un acord prin care platoforma de tranzactionare Binance va prelua FTX, pentru rezolvarea unei "crize de lichiditati" a acesteia, relateaza CNBC. Bitcoin a scazut marti cu 10-, la 18.705,02 dolari pe unitate,…

- Bitcoin a scazut marti cu 10%, la 18.705,02 dolari pe unitate, conform Coin Metrics. Intre timp, ether scazut cu 14%, la 1.377,90 dolari pe unitate. Cele mai valoroase doua criptomonede in functie de capitalizarea pietei recuperasera initial din pierderi, dupa ce au atins cel mai redus nivel al sesiunii,…