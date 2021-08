Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Transparency International Moldova (TI-Moldova) și experta in probleme de combatere a corupției, Mariana Kalughin a criticat proiectul de lege, pentru modificarea articolului 8 din Legea nr.1104/2002 cu privire la Centrul Național Anticorupție. Kalughin a facut referire la legile naționale…

- Proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție a fost susținut de deputați. Prezentul proiect de lege propune ca directorul CNA sa fie numit in funcție de Parlament cu votul majoritații deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de deputați,…

- Proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea cu privire la Centrul Național Anticorupție a fost susținut de deputați. Prezentul proiect de lege propune ca directorul CNA sa fie numit in funcție de Parlament cu votul majoritații deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de deputați,…

- Mai mulți vinificatori autohtoni au explorat vinarii din Romania și Bulgaria, in cadrul unui program de schimb de bune practici, in perioada 4-11 Iulie. Inițiativa a fost organizata de Proiectul transfrontalier WINET, finanțat de Uniunea Europeana, care are drept scop dezvoltarea comerțului și a relațiilor…

- Mai mulți vinificatori autohtoni au explorat vinarii din Romania și Bulgaria, in cadrul unui program de schimb de bune practici, in perioada 4-11 Iulie. Inițiativa a fost organizata de Proiectul transfrontalier WINET, finanțat de Uniunea Europeana, care are drept scop dezvoltarea comerțului și a relațiilor…

- Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politica. Europa se schimba, Romania se schimba, trebuie sa ne schimbam și noi și sa ne adaptam la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul „Romania liberala” pentru urmatorii 8 ani este rețeta de succes pentru Romania, iar Florin…

- Senatul a adoptat luni, decizional, proiectul de lege care modifica articolul 54 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. Astfel, initiativa legislativa prevede ca doi judecatori sa formeze completurile de judecata a cauzelor de apel si nu trei, cum este în momentul de fata, anunța News.ro.…

- Senatorul USR-PLUS Cristi Berea a depus o inițiativa legislativa prin care se elimina posibilitatea plații unei amenzi ca alternativa a pedepsei inchisorii pentru infracțiunea de evaziune fiscala. In prezent, proiectul e in dezbatere la Senat.Potrivit proiectului, se reintroduce pedepsirea faptei chiar…