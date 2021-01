Stiri pe aceeasi tema

- Statele Uniunii Europene au inceput, luni, sa discute daca oamenii vaccinati pentru Covid-19 ar trebui sa aiba o libertate de miscare mai mare, la vara, fata de cei care nu sunt imunizati, transmite Reuters. Ministrii din cele 27 de state membre au avut o videoconferinta pentru a discuta despre…

- Restricțiile de circulație vor fi in vigoare 15 zile. In prezent, deplasarile sunt limitate doar in 25 de departamente. O exceptie este acordata parintilor care trebuie sa isi ia copiii de la scoala si persoanelor care pleaca de la serviciu.De asemenea, comertul si serviciile publice vor fi inchise…

- Centrul European al Consumatorilor din Romania a instrumentat, anul trecut, cu 37% mai multe cereri din partea consumatorilor romani decat in 2019. In 2020, Centrul European al Consumatorilor din Romania – ECC Romania – proiect cofinanțat de Comisia Europeana și Guvernul Romaniei, care funcționeaza…

- Cele mai multe reclamatii (47%) )au vizat anulari provocate de pandemie, atat in domeniul transporturilor, cat si in cel al serviciilor turistice achizitionate individual sau ca pachete de servicii de calatorie, conform comunicatului ANPC, citat de Agerpres.Alte 11% dintre sesizari au vizat imbracaminte…

- Noul tip de coronavirus aparut in Marea Britanie și depistat deja in cateva state UE a dus la convocarea unei reuniuni de urgența, luni, la Bruxelles, pentru discutarea masurilor ce se impun, scrie Hotnews, care citeaza AFP.Italia, Belgia și Olanda au anunțat duminica suspendarea zborurilor dinspre…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat astazi ca toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene vor putea sa inceapa vaccinarile impotriva coronavirusului in „aceeași zi” in semn de solidaritate, potrivit RTE . Declarația acesteia a fost facuta in Parlamentul European…

- Ministerul Afacerilor Externe organizeaza 748 de sectii de votare in strainatate, la alegerile parlamentare, care indeplinesc conditiile sanitare pentru prevenirea infectarii cu COVID-19. Sunt cu 331 de secții in plus fata de 2016, a afirmat joi reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese…

- Europa a inregistrat, saptamana trecuta, o creștere cu 43% a deceselor provocate de COVID-19, conform unui anunț facut de Organizația Mondiala a Sanatații, informeaza CNN.Comparativ cu saptamana precedenta, Europa a inregistrat, in ultimele șapte zile, o creștere cu 22% a noilor cazuri de coronavirus…