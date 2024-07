Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea paramilitara rusa Wagner a indicat luni ca luptatorii sai si armata din Mali au suferit pierderi grele intr-o serie de ciocniri dure cu rebeli tuaregi in apropiere de granita dintre Mali si Algeria, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.

- Familia fostei gimnaste ungare Henrietta Onodi, care a castigat aurul la sarituri la Jocurile Olimpice de la Barcelona din 1992, incearca sa stranga fonduri online dupa ce aceasta a suferit un atac de cord masiv si are nevoie de o perioada de recuperare extinsa, relateaza Reuters.

- Vestea trista a fost facuta publica pe pagina de socializare a unei prietene. Tanara din Australia avea sute de mii de urmaritori pe Youtube, acolo unde distribuia sfaturi despre moda, recenzii despre produse și videoclipuri de calatorie.

- Intervenție pentru stingerea unui incendiu care a distrus o casa in comuna Mihai Viteazu Pompierii din cadrul Detașamentului Turda au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a distrus o casa in localitatea Cornești, comuna Mihai Viteazu. Apelul de urgența a venit in jurul orei 01.35,…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Timisoara, impreuna cu procurorii DIICOT, pun in aplicare, marti, 24 de mandate de perchezitie domiciliara in judetul Timis, intr-un dosar de trafic de droguri de risc si mare risc si efectuarea de operatiuni cu produse susceptibile de a avea…

- Presedintele Volodimir Zelenski a spus miercuri seara ca fortele ucrainene au reusit sa stabilizeze „partial” situatia de pe front, cele mai grele lupte avand loc in continuare in Harkov si Donetk, informeaza news.ro.