- Ministerul Sanatatii (MS) a repartizat, vineri, 780 flacoane de Tocilizumab de 400 mg directiilor de sanatate publica, in cadrul contractului subsecvent pe care il are incheiat cu firma producatoare. Potrivit unui comunicat de presa al ministerului, Directiei de Sanatate Publica Bucuresti i-au mai fost…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, joi, ca a distribuit o noua transa de Remdesivir in unitatile sanitare cu paturi care au in tratament pacienti infectati cu SARS-CoV-2. CITEȘTE ȘI: Valeriu Gheorghița anunța organizarea unui nou maraton de vaccinare in Capitala Medicamentul a ajuns in 49 spitale din toata…

- Un numar de 24.160 de flacoane de Remdesivir vor fi distribuite marti unitatilor sanitare cu paturi care au solicitat acest medicament pentru tratarea pacientilor cu forme medii de COVID-19, a informat Ministerul Sanatatii.„Maine, 12 octombrie 2021, un numar de 24.160 de flacoane de Remdesivir vor fi…

