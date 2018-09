Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Romana anunta un report de peste 3,96 milioane lei (854.000 de euro) la categoria I a tragerii Loto 6/49 si un report cumulat in valoare de peste doua milioane lei (444.000 de euro) la aceeasi categorie a jocului Joker. Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc…

- LOTO, LOTO 6 DIN 49, REZULTATE LOTO 22 IULIE 2018: Loto 6 din 49: Joker: Loto 5 din 40: Noroc: Super Noroc: Noroc Plus: REPORT RECORD LA JOKER: 4,38 MILIOANE DE EURO SUPLIMENTAR 500.000 LEI CATEGORIA I LOTO 6/49: -250.000 lei pentru Tragerea Loto 6/49 din 22 iulie -250.000…

