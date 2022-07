Noi trădări descoperite pe front: trupele ruse au beneficiat de 'ghizi' ucraineni în asaltul asupra Kievului Autoritațile ucrainene au arestat un barbat care, in timpul ocupației ruse a regiunii Kiev, a primit funcția de șef al unui district pentru colaborarea cu trupele de ocupație. Tradatorul ar putea fi condamnat la 12 ani de inchisoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

