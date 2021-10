Stiri pe aceeasi tema

- Românii pot împrumuta statul prin trei noi emisiuni de titluri de stat Tezaur începând de luni, 4 octombrie, conform Ministerului Finanțelor. Acestea au maturitãți de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 3,50%, 4,00% și 4,40%. Titlurile de stat au valoare nominalã…

- Ministerul Finantelor lanseaza o noua emisiune FIDELIS de titluri de stat pentru populatie si, in perioada 13 septembrie – 1 octombrie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere titluri de stat denominate in lei si in euro,…

- Argeșenii pot cumpara titluri de stat TEZAUR cu dobanzi de pana la 4,15% pe an. Ministerul Finanțelor emite, incepand cu 1 septembrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,25%, 3,75% și 4,15%. Titlurile de stat au valoare…

- Ministerul Finanțelor emite, de miercuri, trei noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,25%, 3,75% și 4,15%. Titlurile de stat au valoare...

- Veniturile obtinute din investirea in oferta de economisire lansata de Ministerul Finantelor sunt neimpozabile. ”Ministerul Finantelor emite, incepand cu 1 septembrie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi de 3,25%, 3,75% si 4,15%.…

- Ministerul Finantelor emite, incepand cu 1 septembrie 2021, trei noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi de 3,25%, 3,75% si 4,15%. Potrivit unui comunicat al MF, titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata.…

- Ministerul Finanțelor emite, incepand cu data de azi, 2 august, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,15%, 3,50% și 3,85%. Maramureșenii interesați trebuie sa știe ca titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma…

- Potrivit Ministerului Finantelor, titlurile de stat pot fi cumparate: Intre 02 – 27 august 2021 de la unitatile Trezoreriei Statului; Intre 02 – 26 august 2021 pentru mediul urban si 02 – 25 august 2021 pentru mediul rural, prin Compania Nationala Posta Romana. Dobanda este anuala, platibila la termenele…