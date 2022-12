Noi tipuri de concedii de care pot beneficia angajații. Condiții pentru acordarea zilelor de concediu plătite, în 2023 Noi tipuri de concedii de care pot beneficia angajații. Condiții pentru acordarea zilelor de concediu platite, in 2023 Noi tipuri de concedii pentru angajați au fost introduse in anul 2022 in Romania. Este vorba despre concediul de ingrijitor (maxim 5 zile/an), concediu pentru ingrijirea pacientului bolnav de cancer (maxim 45 zile/an), absențele pentru urgențele familiale (maxim 10 zile/an) și o forma speciala de concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana […] Citește Noi tipuri de concedii de care pot beneficia angajații. Condiții pentru acordarea zilelor de concediu… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

