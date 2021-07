Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 august nu va mai exista autobuz direct intre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, circulația autobuzelor de pe linia 780 urmand a fi suspendata. Calatoria pana la aeroport se va face doar cu trenul. De asemenea, va fi suspendata și linia 303.

- Cu doar cateva zile inainte, autoritațile timișorene ne ofera cateva detalii despre programul acțiunii de un sfert de million de lei, Strazi pentru Comunitate, care va oferi bicicliștilor și pietonilor mare parte din carosabilul din zona centrala a Timișoarei. Vor fi și strazi parțial inchise, total…

- Primul tramvai nou al Timișoarei dupa 50 de ani a fost coborat pe șine vineri noaptea, in zona Catedralei Mitropolitane. A avut nevoie de o saptamana sa ajunga in capitala Banatului și a fost dus in depoul STPT din Dambovița, pentru ca de luni sa intre in teste pe linia 1. Abia apoi poate fi omologat,…

- Tramvaiele liniei 32 si-au reluat circulatia pe Calea Rahovei, dupa un blocaj de patru ore din cauza unui tramvai care a deraiat, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti (STB), potrivit agerpres.ro. "Linia 32 functioneaza normal pe Calea Rahovei. Blocare: 235 de minute (11:35-15:30)",…

- Un tramvai care circula pe linia 32 a deraiat, iar pentru preluarea calatorilor s-a format o linie naveta de autobuze, ce functioneaza intre Depoul Alexandria si Piata George Cosbuc, a anuntat Societatea de Transport Bucuresti (STB), potrivit Agerpres. "Linia 32 - blocata pe Calea Rahovei, la statia…

- Circulația mai multor linii de tramvai din Timișoara vor fi modificate in acest sfarșit de saptamana. Tramvaiele nu vor mai ajunge la Gara de Nord. De asemenea, sambata și duminica mai multe linii de autobuz și troleibuz vor avea traseul modificat, ca urmare a desfașurarii Timotion. Tramvaiele de pe…

- Dominic Fritz: „Ma bucur ca astazi am avut vizita ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, impreuna cu care am discutat multiplele posibilitați de finanțare ale proiectelor prioritare ale Timișoarei. O prima veste buna este ca ministerul se va implica in construcția de noi creșe, iar Timișoara are o…

- Dominic Fritz: „Ma bucur ca astazi am avut vizita ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, impreuna cu care am discutat multiplele posibilitați de finanțare ale proiectelor prioritare ale Timișoarei. O prima veste buna este ca ministerul se va implica in construcția de noi creșe, iar Timișoara are o…