La 17 martie, autoritatile malaeziene "au comis o crima de neiertat, livrand cu forta a unui cetatean nevinovat (nord-coreean) catre Statele Unite", potrivit KCNA.In consecinta, ministerul nord-coreean "anunta prin prezenta intreruperea totala a relatiile sale diplomatice cu Malaezia" din cauza acestui "act ostil" comis impotriva Phenianului "cu servilitate in fata presiunilor americane".Mun Chol Myong, cetateanul nord-coreean vizat de extradare, era "angajat in activitati legitime de comert exterior la Singapore", potrivit agentiei. "A pretinde ca este implicat in spalare ilegala de bani" este…