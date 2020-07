Stiri pe aceeasi tema

- Un NATO fara Turcia ar insemna sfarsitul Aliantei Nord-Atlantice, a subliniat miercuri ambasadorul Turciei in Franta Ismail Hakki Musa, interpelat cu privire la ”imperialismul turc” si punerea in ”pericol” a prezentie turce in blocul militar occidental, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește…

- Turcia a acuzat marți o abordare "distrugatoare" a Franței în Libia și acuza Parisul ca încearca sa întareasca prezența Rusiei în aceasta țara devastata de razboaie civile din 2011, scrie AFP.Aceste afirmații virulente vin la o zi dupa ce președintele francez…

- BUCURESTI, 28 iun – Sputnik, Doina Crainic. Cancelarul german Angela Merkel a indemnat țarile europene sa reflecteze la o noua realitate in ceea ce priveste puterea globala a Americii. „Am crezut cu certitudinea ca Statele Unite doresc sa fie o putere mondiala. Daca SUA doresc acum sa se retraga…

- Turcia a ripostat marți la criticile privind intervenția sa în Libia, susținând ca președintele francez Emannuel Macron trebuie sa fi suferit de o „eclipsa a minții” ca sa se opuna sprijinului acordat de Ankara guvernului recunoscut internațional de la Tripoli, relateaza Reuters.Beneficiind…

- Administratia de la Beijing l-a acuzat, marti, pe presedintele SUA, Donald Trump, ca nu respecta angajamentele fata de Organizatia Mondiala a Sanatatii, dupa ce liderul de la Casa Alba a amenintat cu oprirea definitiva a contributiilor financiare fata de OMS din cauza pozitiei favorabile Chinei,…

- Administratia din Iran a inceput retragerea trupelor din Siria, in contextul tensiunilor militare cu Israelul, afirma un oficial israelian citat de agentiile de presa Reuters, Associated Press si de site-ul Ynetnews.com, potrivit MEDIAFAX."Iranienii isi reduc prezenta militara si se retrag…

- Noi tensiuni intre liderii lumii, de data aceasta pe tema finanțarii OMS. Uniunea Europeana a criticat, miercuri, decizia lui Donald Trump de suspendare a contributiei financiare a Statelor Unite la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS). „Nu exista niciun motiv care sa justifice aceasta decizie, in…

- Grupul insurgent condus de maresalul Khalifa Haftar a lansat marti zeci de rachete spre capitala Libiei, Tripoli, ca riposta la pierderea controlului asupra a doua orase strategice, informeaza cotidianul Le Figaro.Zeci de rachete au cazut marti in orasul Tripoli, intr-un atac atribuit insurgentilor…