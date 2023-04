Stiri pe aceeasi tema

- Dani și Daiana au aniversat, de curand, o luna de relație, iar cei doi au fost desparțiți, in urma unui joc pe care cei doi l-au pierdut. Se pare ca Daiana a fost deranjata și s-a suparat pe Dani, lucru pe care l-au observat și ceilalți concurenți.

- In urma cu o seara, concurenții din casa Mireasa au facut de un task, moment in care Hatice și Mihai l-au „incolțit” pe Roberto. Nu este un secret faptul ca intre cei doi concurenți au existat mai multe neințelegeri și in trecut.

- Mihai și Hatice au adus o serie de jigniri la adresa lui Roberto, in cadrul unui task din casa Mireasa. Concurenții au fost puși in situația de a se provoca reciproc cu adevaruri nespuse pentru a parasi incaperea, iar strategia lui Hatice a starnit multe reacții.

- Dupa ce Roberto a fost la un pas de a pleca acasa, au aparut noi discuții intre el și Sabrina. Concurentul s-a aratat interesat de una dintre concurente. Intr-o pauza publicitara, iubita lui Dima i-a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

- Liniștea din casa baieților de la Mireasa a fost inlocuita cu tensiuni, dupa ce au aflat cine s-a clasat pe primul loc. Imediat dupa gala, Andrei a fost criticat de ceilalți concurenți, care spun ca nu a venit la emisiune pentru a-și gasi o viitoare soție, ci pentru a ajunge cunoscut.

- In urma cu cateva zile, Roberto facea mai multe dezvaluiri despre fosta relație, moment in care a marturisit ca a avut parte și de momente mai neplacute. Tot atunci, concurentul spunea ca fosta iubita era insarcinata și ca a decis sa se desparta. La auzul acestor declarații, Carmen, tanara cu care Roberto…

- Tensiunea a atins cote maxime in ediția din aceasta seara, cand mai multe echipe au fost implicate in conflicte. Așa se poate spune și despre Bianca Adam și mama sa, care au avut mai multe discuții aprinse, in timp ce se grabeau sa rezolve probele.

- La nici o luna de la marea finala a sezonului cu numarul sase, reality show-ul matrimonial care a reusit sa creeze dependenta in randul telespectatorilor revine la Antena 1 cu cel de-al saptelea sezon.