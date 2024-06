Toata tara, cu exceptia zonelor de litoral din Tulcea si Constanta, se afla sambata sub coduri galben, portocaliu si rosu de canicula. In judetele Dolj, Olt, Teleorman si in sudul judetelor Valcea si Arges, valul de caldura va fi persistent si intens, iar temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru a patra zi consecutiv. Meteorologii […] The post Noi temperaturi – record in toata țara, noi coduri roșii de canicula appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .