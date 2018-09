Noi temeri pentru libertatea presei n Ungaria Sosirea unui om de afaceri ungar, aliat al lui Viktor Orban, in structura de finanțare a principalului site de știri al țarii, renumit pentru independența sa, a accentuat marți temerile legate de schimbarea tonului și libertații editoriale a publicației. Peisajul mediatic ungar a fost modificat radical de la revenirea la putere, in 2010, a premierului național conservator acuzat de mulți experți internaționali de subminarea libertații presei, potrivit Rador. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

