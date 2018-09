Implicarea unui om de afaceri ungar aliat al premierului Viktor Orban in structura de finantare a principalului site de actualitati al tarii, renumit pentru independenta sa, Index.hu, a realimentat marti temerile privind o schimbare in tonul si libertatea editoriala a publicatiei, relateaza miercuri AFP.



Peisajul mediatic ungar a fost profund remaniat dupa revenirea la putere, in 2010, a premierului nationalist conservator acuzat de numerosi experti internationali ca aduce atingere libertatii presei. Acest sector cunoaste un nou val de bulversari dupa realegerea lui Orban pentru…