- Comisia Europeana (CE) si-a prezentat miercuri planul in vederea atingerii obiectivului pe care si l-a stabilit de reducere cu 55% a emisiilor de gaze cu efect de sera pana in 2030, prin 13 initiative care urmeaza sa transforme Uniunea Europeana (UE) in liderul tranzitiei ecologice si sa schimbe felul…

- Prim-ministrul francez Jean Castex a declarat marti ca o initiativa de a inscrie in Constitutie combaterea schimbarilor climatice ia sfarsit, dupa ce Senatul a votat pentru a bloca organizarea unui referendum constitutional pe acest subiect, transmite Reuters. Camera legislativa superioara a votat luni…

- Hidrogenul poate deveni extraordinar de important in industria energetica, chiar daca, acum, este mai scump decat gazul si mai greu de stocat din punctul de vedere al securitatii, spune Corneliu Bodea, presedintele Centrului Roman al Energiei (CRE) si director general al Adrem. "Am citit de curand in…

- Asigurarea necesarului energetic a fost si va ramane o preocupare primordiala a societatii, fie ca vorbim de criza resurselor din anii 1970 sau de pericolul pe care aceasta industrie il are asupra stabilitatii climatice, asa cum s-a descoperit in anii 1990. Mai mult decat nevoia directa de a identifica…

- Președintele Klaus Iohannis spune ca lupta impotriva schimbarilor climatice trebuie facuta in mod echitabil, asftel incat sa nu fie afectate nici economiile statelor membre UE, nici cetațenii. Uniunea Europeana și-a stabilit ca ținta reducerea cu 55% a emisilor poluante pana in 2030 și atingerea neutralitații…

- Ziua Pamantului este sarbatorita, in fiecare an, la 22 aprilie. Earth Day a fost instituita in Statele Unite ale Americii intr-o perioada in care a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai des despre mediul inconjurator și a fost declarata sarbatoare oficiala de catre Organizatia Natiunilor Unite (ONU),…