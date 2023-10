Noi tehnici de vindecare a insuficienței cardiace juvenile Anul 2023 marcheaza cea de-a 5-a ediție a unui proiect destinat emanciparii unui domeniu medical reprezentativ, cardiologia vasculara pediatrica, prin aportul comun, prin unirea cunoștințelor diverse ale unor oameni de specialitate, intr-un scop unanim: identificarea constanta de noi soluții, de noi modalitați de imbunatațire a tehnicilor medicale privind transplantul cardiac... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 7 octombrie, a debutat noul sezon al Diviziei A1 de volei feminin, meciurile primei etape fiind: CSO Voluntari – Rapid București 2-3, CSM Targoviște – Știința Bacau 3-0, CSM Volei Alba Blaj – CSM București 3-1, FC Argeș Pitești – CSM Lugoj 0-3, CSU Medicina Tg.-Mureș – CSM Constanța 1-3 (FOTO,…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat ca Dorel Zamfir, fost campion al Romaniei, a incetat din viata. Fostul jucator avea 62 de ani. „Federația Romana de Fotbal regreta dispariția, la 62 de ani, a lui Dorel Zamfir, fost campion al Romaniei. Originar din Vișeu de Sus, Dorel Zamfir a evoluat la FC Constanța,…

- Incident șocant la Constanța! Este vorba despre o mașina cu numere de inmatriculare de Constanța, care a devenit ținta unui act de vandalism, dar și a unor amenințari. Mesajul scris cu roșu pe caroserie, de catre persoana care cerea sa-i fie lasat barbatul in pace, a starnit indignarea proprietarei…

- Sambata, 19 august, s-a dat startul la cea de-a a XII-a ediție a concursului de inot in mare AquaChallenge 2023, desfașurat la Constanța. Sportiva mureșeana Santha Nora de la CSȘ Targu Mures, in varsta de 15 ani, a caștigat cursa de 500 de metri, la categoria 14-19 ani. „Felicitari organizatorilor,…

- Un barbat banuit de uciderea unei persoane din orasul statiune Covasna a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru savarsirea infractiunii de omor, informeaza Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna. Potrivit sursei citate, victima ar fi fost injunghiata cu mai multe lovituri de cutit, iar suspectul,…

- Vorbim despre un caz intens dezbatut in aceste zile, dar pe buna dreptate, deoarece gravitatea lui este una uluitoare. Accidentul petrecut zilele trecute in județ Constanța, scoate la iveala forma agravanta de putreziciune a statului roman. Doi tineri au plecat intre stele și noi am ramas la fel, comentand,…

- Sambata și duminica, 19-20 august, in sala “Dinamo” din Capitala, se disputa partidele turneului Final 4 din Supercupa Romaniei la handbal masculin, prima intrecere oficiala intercluburi din sezonul 2023-2024. In prima semifinala s-au intalnit CSM Constanța și CS Minaur Baia Mare, “marinarii” reușind…

- Sambata și duminica, 19-20 august, in sala “Dinamo” din Capitala se vor disputa partidele turneului Final 4 din Supercupa Romaniei la handbal masculin, prima intrecere oficiala intercluburi din sezonul 2023-2024. Participa echipele: Dinamo București – campioana en-titre și deținatoarea trofeului; CS…