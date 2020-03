Noi taxe și impozite pentru români. Plățile se pot face online Banii raman subiectul zilei pentru ca mergem prin țara și vedem ce noutați au mai aparut. Adica vedem daca sunt taxe noi in funcție de fiecare zona in parte și cu aceasta ocazie va amintim sa platiți și impozitul, caci pana pe 31 martie, plata se face cu o reducere de Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 1.200 de romani care practica jocurile de noroc si pariurile sportive au fost consiliati psihologic online in ultimele cinci luni. Doctorul Cristian Andrei, psihiatru, expert in problematica jocurilor de noroc si ambasador al Asociatiei Joc Responsabil, spune ca apelantii serviciului online…

- Proverbul „Dragostea trece prin stomac” pare sa se aplice din ce in ce mai mult in tara noastra, avand in vedere ca numarul celor care cred ca situatia financiara este un element decisiv intr-o relatie sentimentala creste de la an la an.

- Mii de romani au beneficiat in mod ilegal de pensii de stat in 2018, iar altora li s-au platit bilete de tratament in statiuni balneare, fara ca oamenii sa beneficieze cu adevarat de ele, prejudiciile ridicandu-se la milioane de lei. In alte cazuri, unor pensionari cu acte in regula li s-a cerut sa…

- ATENȚIE, ROMANI! DEZINSTALAȚI URGENT aceasta aplicație de pe TELEFON! Va FURA toți banii din CONTURI! Atenție, romani! Verfica imediat daca ai aceasta aplicație instalata pe telefon! Riști sa ramai fara banii de pe card. Iata toate detaliile despre aplicația care te poate lasa fara niciun ban, conform …

- „Doar in aceasta saptamana, Guvernul PNL s-a imprumutat 1,6 miliarde lei, aproximativ 340 milioane euro. Cat un imprumut de la FMI in anii 2000! Bani care merg catre clientela de partid! Pentru ca nu sunt nici la marea infrastructura, pe care au subfinanțat-o, nici in educație sau in sanatate, de…

- Exista mai multe țari din Europa unde plata cu cardul va inlocui complet noțiunea de bani cash. Acest lucru se presupune ca se va intampla in urmatorii cațiva ani. Deja sunt țari nordice unde multe magazine, muzee, restaurante sau cafenele nu mai accepta plați cash. E limpede ca soluția este buna: banii…

- Este mai comod sa alegeti produsele de pe internet, oferta e mult mai diversificata, dar toate aceste facilitati vin cu unele riscuri pe care, daca tineti cont de recomandarile noastre, le puteti evita. Printre cele mai intalnite fraude online se afla vanzarile fictive (adica postarea de anunturi de…

- Un judecator federal din Cleveland a condamnat vineri doi hackeri romani, care au lansat o serie de atacuri cibernetice care au infectat computerele a mii de oameni din intreaga lume. Bogdan Nicolescu, de 37 de ani, liderul unui mic grup de hackeri cunoscut sub numele de grupul „Bayrob” și cunoscut…