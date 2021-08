Noi taxe pentru locurile de parcare din Sectorul 4 al Capitalei In Sectorul 4 au fost introduse noi taxe pentru locurile de parcare, iar tarifele difera in funcție de zona a anunțat, luni, primarul Daniel Baluța. In zona galbena, o ora va costa 2 lei, iar in cea verde, un leu. Daca parcarea nu se platește, mașina poate fi ridicata. Panourile informative cu noile zone taxabile au […] The post Noi taxe pentru locurile de parcare din Sectorul 4 al Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai criticați primari pentru lipsa de interes in rezolvarea problemelor bucureștenilor și pentru inactivitate – Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și Clotilde Armand, primarul sectorului 1 – au plecat in concedii pentru cel puțin 3 saptamani. In timp ce Bucureștiul se sufoca de gunoaie,…

- Incepand de luni, 9 august, francezii vor fi nevoiti sa prezinte un pasaport sanitar ca sa aiba acces la o serie de localuri sau activitati: restaurante, cafenele – inclusiv terase – cinemauri, targuri, spitale, cluburi de sport si mari centre comerciale. Mai multe decrete de aplicare au fost publicate…

- Romania este maturata de furtuni, țara noastra aflandu-se sub o avertizare Cod portocaliu pentru urmatoarele 48 de ore. Joi seara, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis 10 avertizari Cod rosu de vijelii. Vantul a batut cu putere, s-au inregistrat cantitați impresionante…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a suferit mult, se pare, din cauza lipsei caldurii și apei calde din Capitala. Așa ca nu renunța la haine nici pe plaja, la peste 40 de grade Celsius. Aflat in concediu – unde a lasat de-o parte problemele Bucureștiului, sufocat de gunoaie, șobolani și țanțari…

- Primarul general al Capitalei nu a fost impresionat de drama tanarului muscat de un sobolan in centrul Capitalei. Mai mult, Dan a spus ca nu exista o crestere semnificativa a rozatoarelor fata de anii precedenti. Nicusor Dan a spus, despre tanarul mușcat de un șobolan, in zona Gradina Icoanei de la…

- Un incendiu s-a produs, sambata dimineata, intr-un bloc de pe bulevardul Iancu de Hunedoara, in apropiere de Piața Victoriei. 30 de persoane au fost evacuate, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. Focul a cuprins un apartament situat la ultimul etaj al cladirii. Degajarile mari de fum și flacarile puternice…

- Suporterii Macedoniei de Nord au facut spectacol, joi, in Centrul Vechi al Capitalei, inaintea meciului disputat, la București, pe Arena Naționala, de Macedonia de Nord cu Ucraina, in cadrul grupelor turneului final EURO 2020. Oamenii au cantat și au transmis incurajari echipei cu puțin timp inainte…

- Doi șobolani au fost fotografiați de un client in raftul cu produse de patiserie de la Mega Image de pe 1 Mai, care se afla in Sectorul 1 al Capitalei. Imaginea a fost postata pe internet și a fost redistribuita de sute de ori in doar cateva minute. Fotografia ar fi fost facuta, chiar miercuri, […]…