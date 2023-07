Marcel Ciolacu a anunțat ca va avea o intalnire saptamana viitoare cu ministrul Finanțelor. In prim plan va fi discutata ordonanța de urgența referitoare la economiile din sistemul bugetar. „Luni o sa mai fie o intalnire cu ministrul Finantelor (Marcel Bolos – n.r.) si mai mult ca sigur ca saptamana viitoare, pana joi, o sa venim cu el in transparenta si daca putem chiar in sedinta de Guvern. Vedeti lucrurile in doua componente. Vom veni in primul rand cu ordonanta de urgenta in ceea ce priveste sistemul bugetar si economiile din sistemul bugetar si unde sa punem stop risipei banilor si cea de-a…