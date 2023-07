Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Bulgaria ca de la 1 iulie intra in vigoare, in aceasta tara, noile prevederi referitoare la taxele de drum (TOLL) pentru mijloacele de transport marfa si pasageri.

- Foarte mulți șoferi nu au idee despre acest detaliu, insa este extrem de important. Ai auzit vreodata despre butonul secret de la centura de siguranța a mașinii? Il poți identifica langa carligul scaunului. Playtech Știri iți explica in randurile de mai jos care este motivul pentru care este amplasat…

- Un incident șocant a fost trait de o familie de romani in Bulgaria. Un barbat in chiloți și, probabil drogat, aparut brusc in fața mașinii și s-a urcat pe capota. Videoclipul a devenit viral pe internet.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Bulgaria, catre Grecia și Turcia, precum și retur catre Romania, ca pana luni, 1 mai, se preconizeaza inregistrarea unor timpi de așteptare ridicați la punctele de trecere a frontierelor…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis joi seara o atenționare de calatorie privind restricții de circulație in zona punctelor de trecere a frontierei Ruse și Kardam, din cauza unor proteste ale fermierilor bulgari.